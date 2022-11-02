Региональный маткапитал с начала 2022 года получили более 13 тысяч многодетных семей Красноярского края

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Воспользоваться деньгами по сертификату краевого материнского капитала с начала года в Красноярском крае смогли более 13 тысяч многодетных семей. Из регионального бюджета на эти цели было направлено около 377 миллионов рублей, рассказали в министерстве социальной политики края.

Выплатой в размере 159 131 рубля семья может распорядиться по своему усмотрению: вложить в покупку жилья, машины, погасить кредит по ипотеке или инвестировать в образование.

Сертификаты на краевой материнский капитал в Красноярском крае начали выдавать с 2011 года семьям при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка. По решению губернатора в конце 2021 года эту меру поддержки было решено продлить еще на 5 лет.