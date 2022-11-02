В Красноярске с 5 ноября остается только один дачный маршрут

До весны в Красноярске остается работать только один дачный маршрут Фото: ИВАНОВА Диана

С 5 ноября, то есть этих выходных, в Красноярске остается работать лишь один дачный маршрут № 18 «Предмостная площадь – Сады». В администрации города объяснили, что это связано с уменьшением пассажиропотока.

Добраться до «Садов» можно будет от остановки «Предмостная площадь» по субботам и воскресеньям. Первый автобус отходит в 9.00, затем идет рейс на 10.40, 13.00 и 15.15.

В обратную сторону пассажиры могут уехать в 9.50, 11.30, 13.50 и 16.05.

С новым графиком движения можно ознакомиться в салонах автобусов и на конечных остановках маршрута, а также в центральной диспетчерской службе городского пассажирского транспорта по телефону 256-84-00.