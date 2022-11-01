В Норильске из-за снегопада ограничили дорогу до аэропорта

Фото: "ЧП Красноярск"

В Норильске из-за плохих погодных условий было решено ограничить движение транспорта до местного аэропорта. Запрет установили с 16:20 сегодня, в связи с низовой метелью, снегопадом и плохой видимостью.

Двигаться по дороге Норильск - аэропорт «Норильск» может только технологический транспорт и маршрутные автобусы. На перекрытие поставили два экипажа ДПС.

Отметим, что мера была принята после жалоб в соцсетях. В группе «ЧП Красноярск» даже появилось видео с дорожной камеры, на котором видно последствия гололеда – легковой автомобиль занесло в кювет на ровной дороге.