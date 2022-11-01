В Красноярске открыли второй мост через Качу

Фото: мэрия Красноярска

В Красноярске открыли второй мост из трех через Качу. Вчера был открыт первый мост, на Брянской, 280а – на оставшихся двух подрядчик не забетонировал швы в соответствии с регламентом, поэтому их открытие было перенесено на неопределенный срок. В мэрии сообщили, что движение сегодня вечером открыли по второму мосту, в районе Брянской, 140.

Переправу открывали в такой спешке, что еще не успели нанести разметку: ее нарисуют когда движение по мосту спадет.

– На обоих мостах были восстановлены бетонные элементы, опорные части, сделана гидроизоляция, отремонтированы несущие балки, проезжая часть, деформационные швы. Сейчас работы на этих мостах ведутся на тротуарной части, движение же автомобилей открыто без ограничений. Работа на мостовом переходе на ул. Перенсона продолжается. О его открытии сообщим позднее, – добавили власти.