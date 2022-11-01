Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Красноярск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в КрасноярскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Красноярск
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт1 ноября 2022 12:15

Красноярский «Енисей» отправил домой весь основной состав после матча с «Нефтехимиком»

Команды сыграли вничью, причем красноярцы упустили победу на последних минутах
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: ФК "Енисей"

Фото: ФК "Енисей"

Красноярские футболисты из клуба «Енисей» в полном составе отправились домой после игры с нижнекамским «Нефтехимиком». Как пишут Sibnovosti, им на смену перед кубковым матчем с КАМАЗом отправили игроков «Енисея-2».

Смена состава может быть связана с неудачным матчем: «Енисей» и «Нефтехимик» сыграли вничью. Сначала красноярцы вели 1-0, но «Нефтехимик» на последних минутах сравнял счет.

Кстати, КАМАЗ тоже будет играть не основным составом – на поле выйдут футболисты, находившиеся в замене во время матча клуба с «Уфой». Кубковая игра в Набережных Челнах начинается сегодня в 18:00.