Красноярский «Енисей» отправил домой весь основной состав после матча с «Нефтехимиком»

Фото: ФК "Енисей"

Красноярские футболисты из клуба «Енисей» в полном составе отправились домой после игры с нижнекамским «Нефтехимиком». Как пишут Sibnovosti, им на смену перед кубковым матчем с КАМАЗом отправили игроков «Енисея-2».

Смена состава может быть связана с неудачным матчем: «Енисей» и «Нефтехимик» сыграли вничью. Сначала красноярцы вели 1-0, но «Нефтехимик» на последних минутах сравнял счет.

Кстати, КАМАЗ тоже будет играть не основным составом – на поле выйдут футболисты, находившиеся в замене во время матча клуба с «Уфой». Кубковая игра в Набережных Челнах начинается сегодня в 18:00.