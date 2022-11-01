Белые медведи в «Роевом ручье» переезжают в новый вольерный комплекс

Новые вольеры стилизованы под арктический ландшафт Фото: Полина КУЗНЕЦОВА

Самый большой и современный в России и Европе вольерный комплекс общей площадью 2 тыс. квадратных метров построен в красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей». Новые вольеры – Мангазея, Гиперборея, Берингия – стилизованы под арктический ландшафт. Проект реализован в рамках совместной программы «Роснефти» и «Общества дикой природы» по опеке белых медведей в зоопарках России.

Треть площади вольеров занимают бассейны с подводным обзорным остеклением. Общий объем воды – около 2000 м3, максимальная глубина – 4,5 м. Вокруг сооружений расположена смотровая площадка, откуда с пятиметровой высоты можно наблюдать за жизнью белых медведей.

В настоящее время в «Роевом ручье» открылись два вольера, еще в одном заканчиваются отделочные работы. В новых вольерах уже поселились медведи Феликс и Марфа, за удивительной историей спасения которой в 2019 году наблюдала вся страна. Благодаря нефтяникам медведица была доставлена из Норильска в Красноярск и прошла длительный курс реабилитации. В ближайшее время в новый вольер переедет еще одна любимица посетителей зоопарка медведица Урсула.

– Строительство вольеров – дело дорогое и технологически сложное. Но грандиозный труд фактически закончен, – говорит директор парка флоры и фауны «Роев ручей» Андрей Горбань. – Отмечу, что это не первый проект по защите редких видов животных, который мы реализуем с компанией «Роснефть».

Вольеры многофункциональны, здесь предусмотрены кормовые закрытые помещения, родильные берлоги с терморегуляторами и видеокамерами для наблюдения и создания оптимальных условий. Еще здесь оборудуют учебный класс с мультимедийным оборудованием, где будут проходить образовательные мероприятия для школьников.

Добавим, все белые медведи в российских зоопарках находятся под опекой «Роснефти». Компания обеспечивает полное содержание - полноценное кормление, ветеринарное обслуживание, обогащение среды обитания 34 белых медведей, среди которых 17 взрослых самок, 13 взрослых самцов и 4 медвежат в возрасте до двух лет в 16 зоопарках страны.