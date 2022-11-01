Более 100 тысяч семей с детьми получили дополнительную помощь

По сообщениям аналитиков банка, с начала 2022 года почти 245 тысяч клиентов финансового учреждения получили от государства детские пособия. Общая сумма выплат достигла 30 млрд рублей. Свыше 200 млн рублей дополнительной финансовой поддержки на эти цели направил и сам банк. Более 100 тыс. семьям, которые впервые получили детскую выплату на карту было перечислено на счет по 2000 рублей.

«В рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» планомерно развиваем собственные инструменты поддержки семей на всех стадиях их развития. Мы за свой счет оформляем страхование на случай онкологических и кардиологических заболеваний для получателей детских выплат, которое распространяется на всех несовершеннолетних детей. Летом бесплатно застраховали 50 тысяч детей от несчастных случаев на время их отдыха в летних лагерях. Страховку получили более 18 тысяч семей, оформивших путевки в рамках осенней госпрограммы туристического кешбэка. Кроме того, банк оказывает адресную финансовую поддержку, помогая семьям сохранять бюджет и приумножать капитал. В этом году мы направим более миллиарда рублей собственных средств на помощь родителям, их детям и пенсионерам», - комментирует Святослав Агеев, начальник управления «Государственные услуги» ВТБ.

НАША СПРАВКА

Стратегическая инициатива «Семейный капитал» запущена в 2022 году и предусматривает комплексное обслуживание, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе семьи: от рождения ребенка и до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.