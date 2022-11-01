В Красноярске начался суд над мужчиной, решившим участвовать в спецоперации на стороне ВСУ

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске начался судебный процесс на мужчиной, решившим воевать на стороне ВСУ. Как рассказали в пресс-службе краевого суда, задержали его во время пересечения границы с Белоруссией.

Как считает следствие, когда началась специальная военная операция, то мужчина решил отправиться в зону её действия. Правда, являясь приверженцем нацисткой идеологии, он решил, что участвовать в СВО будет на стороне украинских военнослужащих.

После задержания мужчины на границе, белорусские силовики передали его Брянскому Управлению ФСБ.

Было заведено уголовное дело по статье «приготовление к участию на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации».

Из-за того, что в материалах уголовного дела содержатся сведения, составляющие государственную тайну, частично дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Первое судебное заседание прошло в Брянске 17 октября. Следующее слушание пройдет уже в Красноярске, 24 ноября.