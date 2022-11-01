В День народного единства в Красноярске ожидается потепление до +5 градусов Фото: Мария ЛЕНЦ

Ведущий синоптик Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов во время пресс-конференции, посвященной климатическим ожиданиям на ближайший месяц, рассказал, какой будет погода в Красноярске в День народного единства 4 ноября 2022 года.

4 ноября возможны осадки в виде мокрого снега, а днем – слабенький дождь. В целом будет пасмурно. Ночная температура составит от 0 до -2 градусов. Днем ожидается до +5 градусов. Сильного ветра не будет, порывы составят около 3-8 метров в секунду.

В целом в ближайшие дни ноября ожидается превышение средних показателей температуры на 6 градусов. То есть, по ноябрьским меркам, это очень тепло. Подробнее о погоде на ноябрь можно почитать здесь.