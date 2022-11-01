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НовостиОбщество1 ноября 2022 8:15

Заместителем министра здравоохранения Красноярского края назначен Сергей Евминенко

Последние годы он руководил Красноярским краевым медицинским информационно-аналитическим центром
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: социальные сети Сергея Евминенко

Фото: социальные сети Сергея Евминенко

Распоряжение о назначении Сергея Евминенко на должность заместителя министра здравоохранения подписал 31 октября председатель правительства края Юрий Лапшин. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

Сергей Евминенко родился в 1980 году в с. Новопетровка Иланского района. Получил два высших образования, одно по инженерной специальности, «Автоматизация технических процессов и производств», второе – по специальности «Экономика и управление на предприятии», квалификация экономист-менеджер.

С 2008 года занимает должность начальника «Красноярского краевого медицинского информационно-аналитического центра». Под его руководством в крае были реализованы различные проекты по информатизации системы здравоохранения.