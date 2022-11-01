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НовостиОбщество1 ноября 2022 6:24

Красноярцев ждет короткая рабочая неделя

Рассказываем о короткой неделе в Красноярске в честь Дня народного единства-2022
Глеб ВАЛЕНТИНОВ
Красноярцев ждет короткая рабочая неделя

Красноярцев ждет короткая рабочая неделя

Фото: Антон НИКИТИН

Короткая рабочая неделя в Красноярске в честь Дня народного единства-2022 продлится до 3 ноября 2022 года. Красноярцы, работающие пятидневку, будут трудиться лишь четыре дня, и отдыхать – три.

Причем последний рабочий день недели – 3 ноября – будет короче на 1 час. Это будет последняя короткая рабочая неделя в 2022 году. При этом короткая рабочая неделя не считается основанием для снижения зарплаты сотруднику, получающему оклад в соответствии со статьей 112 ТК РФ.

Добавим, что если сотрудник выходит на работу в праздничный или выходной день, может выбрать между получением двойного оклада и предоставлением дополнительного выходного.