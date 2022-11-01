Огромной свалкой в Красноярске занялся следственный комитет

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Несанкционированной свалкой на территории жилого комплекса «Образцово» в Красноярске занялся следственный комитет. С жалобой на горы мусора в ведомство обратились сами жильцы.

В своем обращении они рассказали, что рядом с жилым домом долгое время сгружают отходы. Их объемы таковы, что свалка грозит перерасти в экологическую катастрофу.

В следственном комитете по Красноярскому краю и Республике Хакасия организовали проверку. В ее рамках определят нанесенный экологический вред, установят владельца участка и кто привозит мусор.

Результаты проверки находятся на контроле в центральном аппарате следкома России.