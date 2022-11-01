В Красноярске пройдет «Городская ярмарка»

На ярмарке можно купить мясные деликатесы, сыры, рыбу, молочную, медовую продукцию и просто приятно провести время Фото: ИВАНОВА Диана

Продовольственный фестиваль «Городская ярмарка» состоится 4 ноября на Театральной площади с 11.00 до 16.00. В нем примут участие около 30 местных товаропроизводителей из Красноярска, Дивногорска, Канска, Сосновоборска, Абакана, а также Березовского, Емельяновского, Манского и Минусинского районов.

Они представят широкий ассортимент продуктов питания: от многообразия сыров, хлебобулочной и молочной продукции до мясных деликатесов, северной и морской рыбы, медовой продукции и дикоросов.

Приятным бонусом станет возможность продегустировать некоторые продукты непосредственно перед покупкой. На ярмарке также будет представлен формат мобильной торговли «Фермерский привоз» состоящий из четырех «Купав» с продукцией местных товаропроизводителей. Ремесленники предложат жителям и гостям города изделия из дерева и бересты – традиционные русские матрешки, кухонную утварь, плетеные корзины, игрушки.

Кроме того, бизнес-клуб молодых предпринимателей Красноярска «Улей», созданный на базе муниципального центра содействия малому и среднему предпринимательству, представят изделия ручной работы. Согревающие напитки – традиционные русские травяные чаи – можно будет попробовать бесплатно.