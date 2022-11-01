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НовостиОбщество1 ноября 2022 5:04

В Красноярске до 18 декабря установят восемь новогодних елок

Еще три локации в городе украсят световые композиции
Татьяна ИЛЬИНА
В Красноярске елки планируют установить до 18 декабря

В Красноярске елки планируют установить до 18 декабря

Фото: ИВАНОВА Диана

В Красноярске определились с местами для установки новогодних елок. В МАУ «Красгорпарк» рассказали, что все зеленые красавицы будут установлены до 18 декабря.

Елки появятся:

- в сквере «Космонавтов»;

- парках «Солнечная поляна», «Сибсталь» и им. 400-летия г. Красноярска;

- на озеро-парке «Октябрьский»;

- на Ярыгинской набережной;

- на площади Мира;

- на Предмостной площади.

Световые локации порадуют горожан в скверах Сурикова и Кировский, а также на площади Мира.

В этом году специалисты обойдутся световым оборудованием прошлых лет. Кроме того, на установке елок удалось сэкономить чуть более трех миллионов рублей.