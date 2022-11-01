Из-за повторной езды пьяным житель Красноярского края лишился машины

Мужчина дважды попался сотрудникам ГИБДД пьяным за рулем Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителя села Нижние Куряты Красноярского края признали виновным в повторном вождении в пьяном виде. В прокуратуре рассказали, что мужчину приговорили к шести месяцам в колонии-поселении, забрали права на ближайшие три с половиной года и машину.

Автомобиль отправится в доход государства. Такая мера воздействия появилась в уголовном кодексе РФ в июле 2022 года.

Прибегнуть к такому наказанию суд решил после того, как мужчину повторно поймали на рулем автомобиля с признаками опьянения. Первый случай произошел в мае 2022 года. Тогда жителю Красноярского края назначили обязательные работы и лишили прав.

Мужчину наказание не остановило, и уже в середине августа он вновь попался сотрудникам ГИБДД.

Приговор в законную силу пока не вступил.