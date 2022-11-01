12 современных троллейбусов пришли в Красноярск

Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

В Красноярск доставили все 12 современных троллейбусов «Адмирал», которые были закуплены по федеральному проекту «Чистый воздух». Об этом рассказали в администрации города.

Новый электротранспорт должен выйти на улицы города до конца 2022 года. Отличительной чертой «Адмирала» является увеличенный автономный ход – на нем он может проехать не меньше 20 километров.

Салон рассчитан на 85 пассажиров, сидячих мест – 33. Сконструирован троллейбус с учетом потребностей в том числе маломобильных жителей.