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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 1:45

Жительницу Красноярска будут судить за передачу взяток управляющему банка

Таким образом женщина «помогала» людям получить кредиты
Татьяна ИЛЬИНА
Жительницу Красноярска будут судить за посредничество во взяточничестве

Жительницу Красноярска будут судить за посредничество во взяточничестве

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска ответит перед судом за посредничество во взятках. В прокуратуре региона сообщили, что женщина передала управляющему банка более 160 тысяч рублей.

Деньги женщине давали люди, которым банк отказал в получении кредита. Чтобы помочь им все-таки получить одобрение, жительница Красноярска также подделывала копии документов для предоставления в банк.

В итоге ее действий троим гражданам были одобрены кредитные заявки на сумму более 6 миллионов рублей.

Еще два уголовных дела заведены на сотрудника банка и еще одного посредника.