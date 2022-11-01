Жительницу Красноярска будут судить за передачу взяток управляющему банка

Жительницу Красноярска будут судить за посредничество во взяточничестве Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска ответит перед судом за посредничество во взятках. В прокуратуре региона сообщили, что женщина передала управляющему банка более 160 тысяч рублей.

Деньги женщине давали люди, которым банк отказал в получении кредита. Чтобы помочь им все-таки получить одобрение, жительница Красноярска также подделывала копии документов для предоставления в банк.

В итоге ее действий троим гражданам были одобрены кредитные заявки на сумму более 6 миллионов рублей.

Еще два уголовных дела заведены на сотрудника банка и еще одного посредника.