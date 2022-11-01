Жителям Октябрьского и Железнодорожного районов в Красноярске 1 ноября временно отключат отопление

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1 ноября с 9.00 часть Октябрьского и Железнодорожного районов останутся без тепла. Об этом сообщили в СГК Красноярского края.

Временное ограничение теплоснабжения связано со срочным ремонтом сети на проспекте Свободном. Этот участок будут полностью реконструировать в 2023 году, однако специалисты нашли небольшое повреждение и решили заняться ремонтом уже сейчас, пока позволяет погода.

- Горячая вода будет подаваться по тупиковой схеме – по обратному трубопроводу. В домах, где горячая вода готовится через теплообменник (с закрытой схемой), рекомендуем управляющим компаниям временно переключиться на открытый водоразбор, - сообщили в СГК.

Ремонт будет проводиться в тепловой камере, так что на автомобильном движении это никак не скажется.