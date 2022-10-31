Военком Красноярского края объяснил порядок выплат мобилизованным

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Военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко объяснил, как выплачивается жалованье мобилизованным. Он ответил на жалобы родственников, которые получили маленькие суммы. По словам Лысенко, в этом месяцев мобилизованные получают выплаты за сентябрь – а поскольку большинство из них были мобилизованы в конце сентября, суммы получаются небольшими.

Следующие выплаты будут производить с 10 по 20 ноября. Тогда красноярцам и выплатят положенные им 195 тысяч рублей – полную сумму жалованья, которую распорядился платить мобилизованным Владимир Путин.

Отметим, что 195 тысяч – это минимальный порог выплат. Итоговая сумма зависит от воинского звания, занимаемой должности и дополнительных стимулирующих надбавок.