В Туве расставили фотоловушки для наблюдения за краснокнижным оленем

Фото: asiarussia.ru

В Туве впервые установили фотоловушки для наблюдения за северными оленями. С их помощью ученые хотят уточнить численность краснокнижного лесного подвида северного оленя. Это позволит выработать эффективные меры по охране исчезающего вида.

Пять камер установили в урочище Уш-Белдир: именно там обитает Rangifer tarandus valentinae, который населяет Туву, Хакасию, Красноярский край, Горный Алтай, Кемеровскую область, Иркутскую область и Бурятию. Проект по сохранению лесного северного оленя Всемирный фонд дикой природы начал в 2021 году.

«Во время установки камер инспекторы «Уш-Белдира» насчитали много маралов, много маралов попались и в фотоловушки. Позже, после проверки камер, мы посмотрим, конкурируют ли два вида копытных за территорию», — рассказал директор природного парка «Тыва» Эдуард Донгак.