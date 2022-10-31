В Красноярске пьяного водителя без прав отправили в спецприемник на 10 суток

Фото: ГИБДД Красноярского края

В Красноярске во время очередного рейда «Нетрезвый водитель» поймали пьяного автомобилиста без прав. 18-летний парень выпил несколько бутылок пива и сел за руль «Лады». Выяснилось, что права он в принципе никогда не получал.

– Мужчине было предложено пройти освидетельствование, результаты составили 0,49 мг/л.Инспекторы ДПС установили, что ранее мужчина никогда не получал водительское удостоверение, а за руль сел после нескольких бутылок пива. Составленные административные материалы были рассмотрены судьей, теперь нетрезвый «бесправник» проведет 10 суток в спецприемнике, – рассказали в полиции.

Очередной рейд полицейские проводили на Партизана Железняка и Октябрьском мосту. Всего инспекторы задержали 46 пьяных водителей, а 10 из них, вдобавок, уже ранее привлекались за пьяную езду. Таким рецидивистам грозит уже уголовная ответственность.