На Красноярскую ГЭС доставили два новых рабочих колеса турбины гидроагрегата

Размеры колеса внушительные - 235 тонн веса и 8,5 метров в диаметре. Фото предоставлено компанией

На Красноярскую ГЭС компании En+Group доставили два новых рабочих колеса турбины гидроагрегата. Напомним, с 2017 года на станции в периоды капитальных ремонтов гидроагрегатов проводят замену старых рабочих колес на современные новые.

На сибирских гидроэлектростанциях энерго-металлургического холдинга активно проходит модернизация основного и вспомогательного оборудования под эгидой программы «Новая энергия». Новое оборудование повысит надежность работы станции, позволит эффективнее использовать гидроэнергетические ресурсы Енисея и производить больше чистой энергии. Общий объем инвестиций в проект по замене рабочих колес составит порядка 4,5 млрд рублей.

Новые детали турбины начнут монтировать в гидроагрегаты №2 и 11 в следующем году. Фото предоставлено компанией

Всего на Красноярской ГЭС 12 гидроагрегатов. Уже успешно работают три гидроагрегата с новыми колесами, четвертый пустят в эксплуатацию в декабре этого года после завершения капитального ремонта.

Новые колеса, которые прибыли на станцию 30 октября, начнут монтировать в гидроагрегаты №2 и 11 в следующем году. Оборудование также было доставлено на морском судне – от завода «Тяжмаш» в Санкт-Петербурге до машинного зала Красноярской ГЭС. Габариты такие же, как и у других новых колес – 235 тонн веса и 8,5 метров в диаметре. Современное оборудование отличается от старого тем, что у лопастей улучшенная конфигурация. Благодаря этому у гидроагрегата возрастает коэффициент полезного действия – при том же расходе воды он способен производить больше энергии. А разумное потребление воды при производстве электроэнергии и увеличение ее выработки позволяют частично замещать энергию угольных электростанций и сокращать выбросы парниковых газов. Это один из приоритетов «зеленой» энергетики, которой придерживается компания En+ Group, основанная Олегом Дерипаской.

Добавим, новые детали турбины начнут монтировать в гидроагрегаты №2 и 11 в следующем году. После чего специалисты проведут их многоуровневые испытания, и только потом обновленное оборудование пустят в промышленную эксплуатацию.