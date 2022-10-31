Жительница Красноярска устроила утреннее ДТП с фонарным столбом

Фото: "ЧП Красноярск"

В Красноярске женщина за рулем устроила одиночную аварию на улице Рейдовой. Автомобилистка не справилась с управлением и наехала на фонарный столб. В результате аварии сильно пострадала и «Мазда» красноярки, и сам столб, который накренился над проезжей частью.

Сообщается, что в аварии пострадала сама женщина, и ее подруга, которая ехала вместе с ней. Обоим потребовалась медицинская помощь.

В ГИБДД пообещали провести проверку аварии и выяснить, была ли в аварии вина водителя. Впрочем, многие красноярцы в комментариях снисходительно отнеслись к женщине, устроившей ДТП – по их словам, дорожное покрытие на Рейдовой выглядит «словно после бомбежки», и авто там швыряет из стороны в сторону.