Жители Красноярского края могут выбирать и оплачивать только нужные мобильные сервисы

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На рынке мобильной связи действует правило: если пользователь подключает подписку, то получает фиксированный набор услуг, сформированный оператором. При этом часто приходится платить за опции, которые абоненту не требуются.

Мобильной оператор связи Теле2 объявил, что первым запустил для абонентов революционный конструктор мультиподписок. Инновация в том, что конструктор позволяет собрать в подписной пакет только нужные сервисы и услуги. Оператор назвал подписку с такими опциями Mixx. В компании рассказали, что бесплатно состав подписки можно изменить один раз в месяц. И что этой подпиской теперь могут воспользоваться и абоненты других мобильных операторов.

Аналитики отмечают, что жители Красноярского края чаще всего выбирают привычные сервисы – смотрят видеоконтент от Wink, слушают музыку «ВКонтакте» и используют дополнительные 50 Гб интернета ежемесячно. Из новых возможностей сейчас также популярны: онлайн-кинотеатр Premier, антивирус Kaspersky, скидки в магазинах, онлайн-фитнес, круглосуточная медицинская помощь, образовательные курсы и электронные книги. Возрастает интерес к опциям для геймеров и участию в киберспортивных турнирах от Cyberhero и другие сервисы.