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НовостиОбщество31 октября 2022 11:57

Жители Красноярского края будут быстрее получать информацию о статусе отправленных или адресованных им посылок

Рассказываем, как не пропустить важное уведомление
Полина КУЗНЕЦОВА
Фото предоставлено компанией

Фото предоставлено компанией

Клиенты Почты России, отправляющие или получающие посылки, письма, могут оперативно получать информацию о текущем статусе отправления и оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сообщения получают абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах: сервис доступен для более чем 52 млн цифровых клиентов Почты России во всех регионах страны, в том числе и в Красноярском крае.

Основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России стал МегаФон. Вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что позволит повысить скорость оказания услуг.

– Пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений – электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента – сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету, – отметил Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

Отметим, абонент точно не пропустит важное уведомление, сервис предусматривает распространение сообщений по каскадному методу: если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в другой доступный.