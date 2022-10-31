Жители Красноярского края будут быстрее получать информацию о статусе отправленных или адресованных им посылок

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Клиенты Почты России, отправляющие или получающие посылки, письма, могут оперативно получать информацию о текущем статусе отправления и оставаться в курсе важных изменений в обслуживании. Сообщения получают абоненты всех операторов в любых мобильных и цифровых каналах: сервис доступен для более чем 52 млн цифровых клиентов Почты России во всех регионах страны, в том числе и в Красноярском крае.

Основным поставщиком услуги по информированию клиентов Почты России стал МегаФон. Вся важная сервисная информация будет доставляться пользователям через коммуникационный сервис МегаФон Хаб, что позволит повысить скорость оказания услуг.

– Пользователь может самостоятельно выбрать формат уведомлений – электронная почта, СМС или push. Несмотря на расширение функционала соцсетей и мессенджеров, а также рост популярности push-уведомлений, СМС-информирование остается самым широкоохватным и точным каналом доставки информации до клиента – сообщение будет доставлено, даже если смартфон не подключен к интернету, – отметил Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса МегаФона.

Отметим, абонент точно не пропустит важное уведомление, сервис предусматривает распространение сообщений по каскадному методу: если пользователь не может получить сообщение в привычном канале, оно автоматически будет переадресовано в другой доступный.