В Красноярске замглавы Росимущества посадили на шесть лет за взятки

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске вынесли приговор заместителю руководителя МТУ Росимущества Игорю Корниенко. Его обвиняли в получении взятки в размере более 4,3 миллиона рублей. За свои коррупционные похождения Корниенко был приговорен к 6 годам лишения свободы.

Согласно вердикту суда, Корниенко вместе с начальником и еще одним коллегой с 2017 по 2021 годы принимал взятки от представителей коммерческих организаций. За эти деньги он покровительствовал бизнесменам в заключении госконтрактов на реализацию арестованного имущества.

В ходе расследования чиновник согласился заключить досудебное соглашение. Тем не менее, наказание он будет отбывать в колонии строгого режима. Также Корниенко обязали заплатить штраф – более 7 миллионов рублей.

Отметим, что в июле был осужден начальник Корниенко, экс-глава Росимущества Владимир Абрамов. Он также проходил обвиняемым в деле о взятках вместе со своим замом и начальником отдела реализации арестованного имущества Артемом Чугуевым. Абрамов получил 7 лет колонии строгого режима.

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