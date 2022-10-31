Tele2 подвел предварительные итоги работы сервиса управления минутами

Фото предоставлено компанией

Компания в августе 2022 года запустила сервис по обмену минут на трафик. По данным аналитиков, с момента запуска нового сервиса абоненты уже использовали более 50 млн минут на трафик в соцсетях и видеоплатформах, для которых эта возможность была запущена в середине августа. Сервис открыли для большинства тарифных планов и обмену подлежат любые минуты – полученные по тарифу, перенесенные остатки или приобретенные на платформе оператора.

Первый этап проекта показал, что за прошедшие 1,5 месяцев по программе обмена минут на трафик наибольшей популярностью пользовались YouTube (66%) и TikTok (20%).

Как рассказали представители оператора, на следующем этапе развития сервиса управления минутами предлагается их обмен на трафик в социальной сети «Одноклассники» и стриминговой платформе Twitch, которая специализируется на компьютерных играх, трансляциях геймплея и киберспорта.