В Енисей выпустили более 300 тысяч мальков сибирского осетра и стерляди

Вот таких малышей выпустили в реку. Фото: РН Ванкор

Более 300 тысяч мальков краснокнижных видов рыб – сибирского осетра и стерляди енисейской популяции – выпустили красноярские нефтяники в присутствии представителей надзорных и природоохранных органов вблизи Енисейска на Прутовском мелководье. Как считают специалисты, именно это место наиболее благоприятно для выживаемости молоди. Здесь оптимальные условия температуры воды, ее химического состава, хорошая кормовая база и количество видов хищных рыб. Мальков специально вырастили по заказу компании «РН-Ванкор» на местном рыбоводно-инкубационном заводе. Работу по восполнению рыбных запасов региона нефтяники ведут при взаимодействии с Енисейским филиалом «Главрыбвода».

Выпуск молоди енисейской стерляди уникален тем, что икру для выведения мальков брали от диких производителей на северном притоке Енисея - Подкаменной Тунгуске. Молодь, выращенная в искусственных условиях, адаптирована к вирусам и заболеваниям, которые считаются уязвимыми для мальков, родившихся в природе.

Для пополнения водного биоразнообразия бассейна реки Енисей уже несколько лет экологи «РН-Ванкор» занимаются выпуском мальков осетра, находящегося под угрозой исчезновения и занесенного в Красную книгу. Всего с 2009 года в сибирские водоемы региона выпущено более 9 млн мальков ценных пород рыб осетровых и лососевых семейств - осетра, стерляди, сига, хариуса, пеляди.