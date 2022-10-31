Фото: Александр Черных

В Красноярске прошло торжественное открытие стелы в честь 200-летия Енисейской губернии, расположенной в сквере имени А.П. Степанова. Как сообщают Sibnovosti.ru, на церемонии присутствовали губернатор и первые лица региона и столицы края.

Александр Усс выразил благодарность авторов идеи, строителей, скульпторов и всех причастных к установке и открытию. По мнению губернатора, стела является данью уважения многим поколениям сибиряков и красноярцев, благодаря которым обустроилась громаднейшая территория, ставшая опорой страны.

Стела установлена на основании из гранитных плит, высота – 14,5 метра. В нижней части размещен фрагмент указа Александра I об учреждении Енисейской губернии и изображением её герба. Композицию завершают бронзовые фигуры Александра I и графа Михаила Сперанского. Продолжает стелу обелиск высотой 9,2 метра, увенчанный бронзовым изображением герба Российской империи времен основания Енисейской губернии.