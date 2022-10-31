В Красноярске в 2023 году планируется оказать поддержку более 90 субъектам малого предпринимательства и самозанятым

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Более 52 млн рублей планируется направить на поддержку бизнеса в следующем году. Дополнительно на условиях софинансирования в 2023-2025 годах планируется привлекать средства из вышестоящих бюджетов.

Цель программы – содействие созданию благоприятного предпринимательского климата для ведения бизнеса на территории города.

Муниципальной программой с 2023 года учтены изменения законодательства. В частности, расширена категория получателей – теперь помощь можно будет оказывать не только индивидуальным предпринимателям, но и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые).

Основным направлением реализации муниципальной программы является обеспечение деятельности существующей инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также сама поддержка малого и среднего бизнеса и самозанятых.

В рамках программы предусмотрено финансирование деятельности «Центра содействия малому и среднему предпринимательству». Центр оказывает консультационную, информационную и административно-организационную поддержку малому и среднему бизнесу. Услуги Центра значительно снижают затраты предпринимателей на открытие и ведение собственного дела. Центр находится на ул. Никитина, 3Б (тел. 276-36-00).

Другим направлением реализации муниципальной программы является улучшение условий для осуществления предпринимательской деятельности. В следующем году планируется оказать поддержку более 90 субъектам малого предпринимательства и самозанятым.

Кроме того, в 2023 году за счет привлечения средств вышестоящих бюджетов запланировано расширение мер финансовой поддержки. Так, планируется предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение оборудования; по подключению к инженерной инфраструктуре и текущему ремонту; на реализацию инвестиционных проектов, направленных на создание нового или развитие действующего производства, а также предоставление грантов в форме субсидии на начало ведения предпринимательской деятельности.