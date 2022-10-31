В поселке Таежный открывается центр благотворительной помощи

Традиции волонтерства, заложенные много лет назад основателем РУСАЛа Олегом Дерипаска, живут и развиваются сегодня в Богучанском районе благодаря волонтерам БоАЗа. Они помогают старикам, озеленяют улицы, проводят детские праздники. А сейчас перед ними новая задача - помочь многодетным семьям теплыми вещами и игрушками.

Приемным пунктом сбора вещей стало выделенное таежнинским сельсоветом пустующее помещение. Его пока приводят в порядок, а позже здесь планируют открыть полноценный волонтерский центр, оборудованный стеллажами под собранные вещи.

Идейным вдохновителей создания в Таежном центра благотворительной помощи стала Илона Майнакова, активист Молодежного совета БоАЗа, которую хорошо знают еще и как инициатора общественного движения «За чистый поселок».

«Я много общалась с многодетными семьями, только в Таежном их насчитывается не менее двадцати. И для них сегодня одеть-обуть ребятишек реальная проблема. Дорого, да и магазинов у нас не так много, нужную вещь иногда не найти. С другой стороны, есть люди, кто не знает куда деть вещи, из которых их дети выросли. Наш будущий центр поможет и тем, и другим решить их проблему», - рассказала Илона.

Сейчас волонтеры делают ремонт в помещении. Идея открытия центра нашла поддержку и отклик среди жителей поселка. Местный предприниматель выделил материалы для стеллажей, профсоюзная организация помогла купить обои и вешалки, поселковый детский магазин прислал целую коробку новых вещей и игрушек для будущих клиентов центра.

Текущий ремонт не мешает уже сейчас начать вести благотворительную работу. Благодаря волонтерам нужными вещами уже обеспечены несколько многодетных семей из Таежного и соседней Карабулы.

«Все нуждающиеся обращаются по указанным номерам телефонов наших волонтеров и получают нужные вещи. Сейчас спрос на зимние – бабушка вот звонила, ей обувь теплая нужна», - рассказала волонтер Арина Аглиуллина.

Волонтерское движение в Таежном набирает обороты. В планах привлечь к работе центра автоволонтеров, которые на добровольных началах смогут развозить помощь многодетным семьям по всему Богучанскому району.