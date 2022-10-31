Ко Дню народного единства жителям Красноярского края покажут две исторические реконструкции

Фото: Мария ЛЕНЦ

4 и 5 октября жителей Красноярского края ожидают две исторические реконструкции. В мэрии Красноярска рассказали, что обе посвящены подвигам сибиряков, совершенных во время Великой Отечественной войны.

Первое представление начнется в 12.00 в пятницу, 4 ноября. Жителям Красноярска на площади Революции покажут митинг-реконструкцию «Победили тогда, победим и сейчас». Место выбрано не случайное – именно на этой площади добровольцам, уходившим на фронт, торжественно вручались знамена и здесь же звучали клятвы «биться мужественно и стойко».

Прийти красноярцы могут минимум на час раньше. В 11 часов на площади выступят силовики, будет работать военно-полевая кухня и выставки ретротехники и оружия.

Второе представление пройдет в селе Еловое Емельяновского района. Сначала, в 13.00, пройдет концерт, а в 14.00 гостей ждет реконструкция Второй Ржевско-Сычевской наступательной операции.