В Красноярском крае нашли незаконную свалку свиных туш

В Красноярском крае обнаружили незаконную свалку Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Про жуткую свалку на территории Ачинского района полиции рассказала местная администрация. В ГУ МВД рассказали, что останки животных нашли рядом с поселком Малиновка.

Следственная группа выяснила, что останки свиных туш и прочие отходы на открытом воздухе складировало местное сельхозпредприятие.

Для того, чтобы определить нанесенный ущерб экологии, на месте работали специалисты Ачинского отдела ветеринарии.

Пока неизвестно, что грозит предприятию. Все материалы направлены в службу по ветнадзору Красноярского края.