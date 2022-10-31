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НовостиОбщество31 октября 2022 7:46

В Красноярском крае нашли незаконную свалку свиных туш

Отходы на открытом воздухе складировало местное сельхозпредприятие
Татьяна ИЛЬИНА
В Красноярском крае обнаружили незаконную свалку

В Красноярском крае обнаружили незаконную свалку

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

Про жуткую свалку на территории Ачинского района полиции рассказала местная администрация. В ГУ МВД рассказали, что останки животных нашли рядом с поселком Малиновка.

Следственная группа выяснила, что останки свиных туш и прочие отходы на открытом воздухе складировало местное сельхозпредприятие.

Для того, чтобы определить нанесенный ущерб экологии, на месте работали специалисты Ачинского отдела ветеринарии.

Пока неизвестно, что грозит предприятию. Все материалы направлены в службу по ветнадзору Красноярского края.