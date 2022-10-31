В Красноярском крае нашли незаконную свалку свиных туш

В Красноярском крае обнаружили незаконную свалку
Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
Про жуткую свалку на территории Ачинского района полиции рассказала местная администрация. В ГУ МВД рассказали, что останки животных нашли рядом с поселком Малиновка.
Следственная группа выяснила, что останки свиных туш и прочие отходы на открытом воздухе складировало местное сельхозпредприятие.
Для того, чтобы определить нанесенный ущерб экологии, на месте работали специалисты Ачинского отдела ветеринарии.
Пока неизвестно, что грозит предприятию. Все материалы направлены в службу по ветнадзору Красноярского края.