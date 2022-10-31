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НовостиОбщество31 октября 2022 7:30

Красноярцы засняли ход работ по строительству новой лестницы на горе в Удачном

На кадрах видно, что готово часть основания и ступеней
Татьяна ИЛЬИНА
В Удачном начали строительство лестницы

В Удачном начали строительство лестницы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Строительство лестницы в красноярском районе Удачный идет полным ходом. Кадрами с нового туристического объекта поделились в телеграм-канале «Бал дебютанток».

Судя по видео, рабочие частично установили основание, а часть ступеней и перила пока появились буквально на одном из пролетов.

Новая лестница будет начинаться в районе остановки «Живописная» и подниматься до одной из видовых площадок. Кроме лестницы, подрядчик должен благоустроить территорию вокруг: здесь должен появиться пруд, зоны отдыха, МАФы и визит-центры.

Напомним, строительство этой лестницы вызвало множество споров. Жители района переживают, что без полноценной парковки в Удачном будут возникать огромные пробки. Впрочем, петиция против нового объекта не помогла – лестница, по контракту, должна быть готова до конца 2022 года.