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НовостиПроисшествия31 октября 2022 6:48

За сутки в заповеднике «Красноярские столбы» потерялись пятеро подростков

Еще одной девушке понадобилась помощь медиков
Татьяна ИЛЬИНА
Фото: служба спасения Красноярского края

Фото: служба спасения Красноярского края

За воскресенье в заповеднике «Красноярские столбы» потерялось сразу две группы подростков. Об этом рассказали в службе спасения Красноярского края.

Первая компания, состоящая из трех подростков, потерялась в районе Каштаковской городской смотровой площадки. Ребята позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей.

Вторая группа подростков 2008 года рождения заблудилась в районе скалы «Дикарь». Их нашли и передали родителям.

Первая помощь понадобилась и 20-летней девушке. Она повредила ногу во время прогулки по заказнику. Ее спасатели довезли до ул. Свердловской и передали медикам.

Всем, кто собирается посетить «Столбы», специалисты службы спасения рекомендуют не сходить с основных тропинок и не залазить на скалы без специального снаряжения.