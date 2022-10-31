За сутки в заповеднике «Красноярские столбы» потерялись пятеро подростков

Фото: служба спасения Красноярского края

За воскресенье в заповеднике «Красноярские столбы» потерялось сразу две группы подростков. Об этом рассказали в службе спасения Красноярского края.

Первая компания, состоящая из трех подростков, потерялась в районе Каштаковской городской смотровой площадки. Ребята позвонили по номеру 112 и вызвали спасателей.

Вторая группа подростков 2008 года рождения заблудилась в районе скалы «Дикарь». Их нашли и передали родителям.

Первая помощь понадобилась и 20-летней девушке. Она повредила ногу во время прогулки по заказнику. Ее спасатели довезли до ул. Свердловской и передали медикам.

Всем, кто собирается посетить «Столбы», специалисты службы спасения рекомендуют не сходить с основных тропинок и не залазить на скалы без специального снаряжения.