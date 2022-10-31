Уличные батуты в Красноярске законсервировали на зиму

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Уличные батуты, которые установлены в городских скверах и парках, отправляются на зимовку. Использовать их при минусовых температурах нельзя, рассказали в администрации Красноярска.

Причин сразу несколько. Во-первых, при отрицательных температурах прыжковое полотно может порваться. Во-вторых, покрытие становится скользким, так что велика вероятность упасть.

Щитами уже закрыли батуты в скверах на улицах Киренского и Робеспьера. Летнее развлечение вскоре исчезнет и на ул. Железнодорожников, а также на месте бывшего рынка «Казачий».

Напомним, первая неделя ноября в Красноярске хоть и будет неожиданно теплой, однако ночью температура будет опускаться до -8 градусов.