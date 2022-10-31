В Красноярске начался очередной этап строительства переезда через Северное шоссе

Фото предоставлено пресс-службой администрации Красноярска

В рамках строительства переезда через Северное шоссе подрядная организация начала работы по устройству коллектора ливневой канализации. Для этого огорожен участок в районе улицы Авиаторов. Строители начали снимать верхний слой грунта.

Будет построен коллектор диаметром 1400 мм. В него будут поступать ливневые стоки с территории микрорайона «Солонцы-2» и новой транспортной развязки. Общая протяженность коллекторов ливневой канализации в рамках строящегося объекта составит 2347 метров. В районе гипермаркета «Лента» коллектор будет соединен с существующими сетями ливневой канализации.

Устройство коллектора – часть работ по строительству разноуровневой транспортной развязки. По муниципальному контракту путепровод с переменной полосностью (от четырех до шести) общей протяженностью более 2,5 км должен быть построен в ноябре следующего года. Помимо ливневой канализации, переезд будет оснащен разделительной полосой, тротуарами, лестницами и освещением. У него будет четыре съезда.

В 2022 году проведена актуализация проектно-сметной документации. Получено положительное заключение Государственной экспертизы по скорректированному проекту.

Строительство развязки обеспечит безопасную связь Северного шоссе с улицы Авиаторов, а также соединит жилой район Солонцы-2 с другими районами Красноярска. В перспективе к путепроводу через улицу Афанасия Тавакова примкнет дорога, которая свяжет жилой район Солнечный с Северным и Взлеткой.