В Красноярске на улице Красной Гвардии отремонтировали ливневую канализацию

Фото: пресс-служба администрации Красноярска

Старые лотки были сильно изношены, ливневка не справлялась с объемами сточных вод, из-за этого во время осадков серьезно подтапливало улицу Рабочую.

Ремонтные работы начали с тщательного обследования. По его итогам специалисты приняли решение очистить и заменить изношенные лотки, уложить стеклопластиковую трубу на участке от Маерчака до Железнодорожников.

Следует отметить, что трубы из стеклопластика широко используются при прокладке коммуникаций различного типа: магистральных систем коммуникаций, систем канализационного типа, водопроводов и дополнительных систем. Такие трубы не требуют сварки и могут монтироваться в любое время года, устойчивы к коррозии, не образуют осадка на внутренних поверхностях, могут выдержать высокую температуру и сильное давление, а также имеют большой срок бесперебойной эксплуатации.

К ремонту ливневки на улице Красной Гвардии приступили в июне. После завершения основных видов работ рабочие восстановили благоустройство: заасфальтировали проезжую часть, заменили бортовые камни, сделали тротуар из брусчатки. Сейчас на объекте идет приемка работ.

Также в этом сезоне недостающие участки ливневки в рамках дорожного ремонта обустроили и на улице Маерчака. Там установили новые элементы от улицы Красной Гвардии до улицы Лидии Прушинской. Общая протяженность ливневки – 510 метров. Весь участок снабжен дождеприемными и смотровыми колодцами.

Во время капитального ремонта по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» новый участок водоотвода обустроили на Красной Армии. Эта улица имеет сложный рельеф, и в самых низких местах были проблемы с водоотводом. В основном месте скопления воды – на перекрестке Красной Армии и Обороны – проложили участок ливневки длиной 100 метров и диаметром 300 мм. Специалисты оборудовали четыре смотровых и пять дождеприемных колодцев и через улицу Обороны присоединили ливневку к существующему ливневому коллектору диаметром 500 мм на улице Ленина.

Самотечную 529-метровую ливневую канализацию отремонтировали и во время ремонта дороги на улице Абытаевская. Там уложили 343 погонных метра коллектора диаметром 300 мм и 261 метр коллектора диаметром 500 мм.

Кроме этих крупных объектов, в Красноярске выполнены и плановые работы по текущему содержанию городской ливневки.

Напомним, что за последние 5 лет в Красноярске построили почти 5 км новой ливневой канализации. Наиболее крупные проекты – это коллекторы на улицах Алексеева, Ленина, проспекте Мира, улице Шумяцкого от 9 Мая до Мате Залки, улицах Профсоюзов, Ястынская.

Сейчас в Красноярске чуть больше 184 километров сетей ливневой канализации, около 6 тысяч смотровых и дождеприемных колодцев, 60 септиков и три очистных сооружения. Но пока эта сеть обеспечивает водоотвод только с 15-18% городских дорог. С учетом общей площади застройки города для обеспечения качественного водоотвода необходимо строительство еще как минимум 100 км коллектора ливневой канализации на существующих автодорогах.

Построить ливневку без глобальной реконструкции самой дороги невозможно. Это единая система. Поэтому проблему можно решить только постепенно. Для этого в Красноярске действует решение – все новые городские дороги, а также все дороги, которые подвергаются капитальному ремонту и реконструкции, обеспечиваются ливневой канализацией в обязательном порядке.