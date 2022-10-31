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НовостиОбщество31 октября 2022 6:05

Красноярцев предупреждают о взрывных работах на «Торгашинском» месторождении

Они прогремят с 15.00 до 17.00
Татьяна ИЛЬИНА
На «Торгашинском» месторождении пройдут взрывные работы

На «Торгашинском» месторождении пройдут взрывные работы

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жителей Красноярска предупреждают о проведении взрывных работ на месторождении «Торгашинское». Они прогремят сегодня, 31 октября, с 15.00 до 17.00, рассказали в мэрии города.

Перед взрывами в карьере прозвучат несколько звуковых сигналов. Первый «предупредительный» - это продолжительный вой сирены при вводе режима опасной зоны.

Перед взрывом раздадутся два длинных «боевых» сигнала. Окончание работ отметят тремя короткими сигналами сирены.

Радиус опасной зоны составляет 550 метров.