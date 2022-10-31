В Красноярском крае выпившая женщина подожгла келью священника

Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю

В Иланском районе участковый задержал женщину, которую подозревают в поджоге кельи сельского священника. В ГУ МВД рассказали, что причиной такого поступка стала личная неприязнь.

В одно из сел Иланского района женщина приехала в гости к матери на выходные. Заодно решила навестить знакомую. После посиделок со спиртным женщина отправилась выяснять отношения к местному священнику. Ей не понравилось, что тот постоянно просит помощи у ее матери, которая не может отказать. При этом приехать помочь собственной дочери та не хочет.

Видимо, результатом разговора женщина осталась недовольна, поэтому решила поджечь домик рядом с часовней. К счастью, священнослужителя в этом момент в нем не было.

На поджигательницу заведено уголовное дело. Максимум, что ей грозит – 5 лет лишения свободы.