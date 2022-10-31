Эксперты ожидают сохранения текущего уровня ставок по депозитам на рынке

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На очередном заседании Банк России ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. По прогнозам банковских аналитиков, до следующего решения регулятора ставки по рублевым депозитам в российских банках также останутся на текущем уровне, однако на рынке будут появляться краткосрочные спецпредложения к высокому сезону.

В октябре российским банкам во многом удалось переломить тренд оттока сбережений, случившийся в последней декаде сентября, и частично компенсировать его за счет раунда повышения ставок по депозитам. Население возвращается к сберегательной модели поведения, сокращая лишние траты. В результате к концу месяца средний уровень ставок основных игроков стабилизировался на уровне 7,3-7,5%, превысив на 0,2-0,3 п.п. показатели начала октября. Основной рост пришелся на ставки по депозитам сроком на один год, в то время как ставки по коротким вкладам в целом увеличились незначительно – в среднем на 0,1 п.п.

По мнению и.о. начальника управления «Сбережения» банка ВТБ Романа Глазова, на фоне сохранения текущего значения ключевой ставки банк ожидает, в том числе, сезонного роста спроса на накопительные счета, которые позволяют держать средства «под рукой» для предновогодних трат. Кроме того, вкладчики будут размещать их в срочные сберегательные продукты, воспользовавшись сезонными предложениями банков. В банке фиксируют устойчивый спрос населения на рублевые депозиты, доля средств в национальной валюте в объеме сбережений россиян увеличивается.