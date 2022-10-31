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НовостиОбщество31 октября 2022 5:07

В Красноярске 31 октября откроется только один мост через Качу из трех

На остальных подрядчик не успел забетонировать швы по всем правилам
Татьяна ИЛЬИНА

Вместо трех мостов через реку Кача сегодня вечером, 31 октября, в Красноярске откроется лишь один – по ул. Брянская, 280а. Лишь на нем подрядчик забетонировал швы по всем правилам, рассказали в администрации города.

Сейчас на мосту продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия. После этого рабочие должны будут установить барьерное ограждение – и мост откроют.

В двух других случаях сроки переносятся на неопределенный срок.

- После объезда объектов было принято решение открыть движение после того, как подрядчик выполнит все работы в соответствии с регламентом, - отметил Игорь Воевалко, и.о. заместителя руководителя департамента городского хозяйства.