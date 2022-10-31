В Красноярске 31 октября откроется только один мост через Качу из трех

Вместо трех мостов через реку Кача сегодня вечером, 31 октября, в Красноярске откроется лишь один – по ул. Брянская, 280а. Лишь на нем подрядчик забетонировал швы по всем правилам, рассказали в администрации города.

Сейчас на мосту продолжаются работы по укладке асфальтобетонного покрытия. После этого рабочие должны будут установить барьерное ограждение – и мост откроют.

В двух других случаях сроки переносятся на неопределенный срок.

- После объезда объектов было принято решение открыть движение после того, как подрядчик выполнит все работы в соответствии с регламентом, - отметил Игорь Воевалко, и.о. заместителя руководителя департамента городского хозяйства.