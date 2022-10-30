Житель Тувы задавил собой новорожденную дочь Фото: Мария ЛЕНЦ

Следственный комитет Тувы завел уголовное дело в отношении 29-летнего мужчины, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности своей новорожденной дочери. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск удалось выяснить в пресс-службе ведомства.

По версии следствия 27 октября около 21 часа мужчина был дома и прилег рядом с дочерью. Можем предположить, что кроха, которой всего месяц от рождения, лежала не в детской кроватке (как должно было быть), а на диване или на взрослой кровати. Отец был пьян и не контролировал ситуацию. В результате задавил ребенка своим телом, тот задохнулся.

Где в тот момент была мать? Почему она доверила беспомощного малыша пьяному мужчине? Все это предстоит выяснить следователям. Также они дадут оценку действиям (или бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.