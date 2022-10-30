В Хакасии владелец собаки выплатит 25 тысяч рублей пострадавшему от укусов ребенку Фото: Мария ЛЕНЦ

В Ширинском районе Хакасии несовершеннолетний пострадал от укусов собаки. Возраст ребенка не уточняется, важное в этой истории другое: животное не было бродячим – у него был хозяин, который явно нарушил правила содержания собаки. После нападения врачи диагностировали у пострадавшего укушенные раны волосистой и височной частей головы, предплечья.

Сотрудники хакасской прокуратуры в целях зашиты прав несовершеннолетнего направили в Ширинский районный суд исковое заявление к владельцу собаки. И потребовали компенсацию морального вреда, понесенного ребенком вследствие физических и нравственных страданий от нападения собаки.

- По результатам рассмотрения гражданского дела с учетом степени тяжести вреда здоровью судебным решением исковые требования прокурора удовлетворены, с гражданина взыскана компенсация за причиненный ребенку моральный вред в размере 25 тысяч рублей, - прокомментировали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства.