В Железногорске продавец проспала вора, укравшего из холодильника рыбу Фото: Мария ЛЕНЦ

В Железногорске продавец магазина в прямом смысле проспала момент, когда вор обчистил холодильник и унес оттуда рыбу благородных пород. Произошло это несколько дней назад. Небольшой круглосуточный магазин формата «у дома», продавец всю ночь отстояла свою вахту, а к утру ее сморил сон – задремала прямо за прилавком. И даже не заметила, как в торговый зал с улицы вошел 31-летний мужчина.

Тихо, чтобы не потревожить продавца, осторожно открыл морозильную камеру и достал оттуда три тушки – горбушу, форель и омуля. И унес с собой. Правда, почему-то не подумал, что в магазине стоит камера наблюдения, она записала момент преступления от начала и до конца. Так что установить личность подозреваемого оперативники смогли быстро. Вскоре мужчину задержали. Оказалось, что не единожды был судим за кражи. Нигде не работает. Свою вину отрицать не стал. Только уточнил, что рыбу особо не выбирал, прихватил ту, что на глаза первой попалась.

Уголовное дело на железногорца завели по статье «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас находится под подпиской о невыезде, сообщили «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции города.