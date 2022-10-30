Житель Красноярского края выплатил миллион по алиментам, чтобы избежать уголовного дела Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Новоселово много лет не интересовался судьбой несовершеннолетней дочери. Видимо, жил по принципу: «с глаз долой – на кошелек не рассчитывайте». Мать девочки долго добивалась от него алиментов. Судебный пристав применил разные меры: ограничил мужчину в праве выезда за рубеж, вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом. Несмотря на это, должник игнорировал требование. Ему даже назначили 60 часов обязательных работ. Мужчина отработал их разнорабочим.

Между тем долг рос и достиг миллиона рублей. И тогда судебный пристав завел на горе-папашу уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Наказание по этой статье небольшое: арест до трех месяцев или лишение свободы до года. Но мужчина наконец подумал о своей репутации. (Не о дочери – о репутации!) На сегодняшний день свой долг перед дочерью он выполнил, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по краю.