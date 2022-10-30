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НовостиОбщество30 октября 2022 6:19

Житель Красноярского края выплатил миллион по алиментам, чтобы избежать уголовного дела

Много лет не интересовался судьбой дочери
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Житель Красноярского края выплатил миллион по алиментам, чтобы избежать уголовного дела

Житель Красноярского края выплатил миллион по алиментам, чтобы избежать уголовного дела

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Новоселово много лет не интересовался судьбой несовершеннолетней дочери. Видимо, жил по принципу: «с глаз долой – на кошелек не рассчитывайте». Мать девочки долго добивалась от него алиментов. Судебный пристав применил разные меры: ограничил мужчину в праве выезда за рубеж, вынес постановление о запрете регистрационных действий с имуществом. Несмотря на это, должник игнорировал требование. Ему даже назначили 60 часов обязательных работ. Мужчина отработал их разнорабочим.

Между тем долг рос и достиг миллиона рублей. И тогда судебный пристав завел на горе-папашу уголовное дело по части 1 статьи 157 УК РФ («Неуплата родителем без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей, если это деяние совершено неоднократно).

Наказание по этой статье небольшое: арест до трех месяцев или лишение свободы до года. Но мужчина наконец подумал о своей репутации. (Не о дочери – о репутации!) На сегодняшний день свой долг перед дочерью он выполнил, рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе УФССП по краю.