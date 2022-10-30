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НовостиПроисшествия30 октября 2022 4:36

Жительница Красноярска обменяла «Тойоту Камри» на ВАЗ с доплатой и попала под суд

Полиция раскрыла мошенническую схему
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Жительница Красноярска обменяла «Тойоту Камри» на ВАЗ с доплатой и попала под суд

Жительница Красноярска обменяла «Тойоту Камри» на ВАЗ с доплатой и попала под суд

Фото: Мария ЛЕНЦ

Жительница Красноярска придумала мошенническую схему, благодаря которой положила в карман почти 600 тысяч рублей. Правда, испытать эйфорию от чужих деньег у нее не получилось – загремела под суд. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе полиции.

В прошлом году 32-летняя гражданка арендовала автомобиль представительского класса – «Тойоту Камри». Срок аренды – два года, видимо, чтобы владелец как можно дольше о ней не спрашивал. В феврале нынешнего года мошенница обменяла «Камри» на отечественный ВАЗ-2114 («Лада Самара»). Разумеется, разницу цен взяла деньгами. А на другой же день точно также обменяла ВАЗ на «Тойоту Висту». Вскоре продала и ее.

Однако когда мошенничество вскрылось, следователи вернули все автомобили законным владельцам. А аферистка получила полтора года исправительных работ, 5 % заработка она будет перечислять в пользу государства. И должна возместить материальный ущерб потерпевшим.