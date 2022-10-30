В Красноярске на «Столбах» перевернулся турист на квадроцикле Фото: Мария ЛЕНЦ

Красноярские спасатели 29 октября трижды за день выезжали на «Столбы», чтобы вызволить из неприятностей туристов. К сожалению, это были те самые случаи, когда отдыхающие сами не соблюдали элементарные правила безопасности, потому и оказались в затруднительном положении. Например, мужичина заехал на квадроцикле на склон скалы «Чертов палец». Там не справился с управлением, перевернулся и скатился вниз. Самостоятельно передвигаться не мог – 49-летнему экстремалу потребовалась эвакуация. Спасатели его нашли и эвакуировали до того места, где ждала машина скорой помощи.

Во втором случае в районе Первого столба 52-летняя женщина упала с высоты и получила травму ноги. Самостоятельно передвигаться она не могла, требовалась эвакуация. Спасатели эвакуировали женщину и передали службе «03». И уже вечером молодая женщина, 28 лет, травмировала ногу, ее также пришлось вывозить с территории национального парка к выходу на улицу Свердловскую.