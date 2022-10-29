В Красноярске отремонтировали ливневку на Красной Гвардии

Фото: Администрация Красноярска

В Красноярске закончили ремонт ливневой канализации на улице Красной Гвардии. Как сообщили в пресс-службе администрации города, этот участок ливневок был построен еще в СССР. Из-за изношенности старых лотков ливневка не справлялась с водами, в следствии во время осадков затапливало улицу Рабочую.

Также сделали ливневую канализацию и на Маерчака. От Красной Гвардии до Лидии Прушинской обустроили новые участки, протяженностью 510 метров. Ливневка снабжена дождеприемными и смотровыми колодцами.

Отметим, что на сегодняшний день в Красноярске около 185 км сетей ливневой канализации, обеспечивающих водоотвод с 15-18% городских дорог. Для обеспечения качественного водоотвода необходимо построить еще около 100 км коллекторов