Холдинг Goldman Group выставил на продажу производственную базу за 150 млн рублей в Красноярске

Фото: knkrsk.ru

В Красноярске холдинг Goldman Group выставил на продажу производственно-складскую базу за 150 млн рублей. Объявление появилось на сайте «Деловой Красноярск».

База находится в Ленинском районе на Семена Давыдова. Согласно характеристикам - общая площадь строений 2795,6 кв. м. Общая площадь земельного участка более 3 гектаров, из которых в собственности 2,8 га.

На территории расположены: офисное здание, 5 холодных складов, теплый склад с отоплением и здание технического центра.

О причинах продажи пока ничего неизвестно – «КП-Красноярск» направила запрос в пресс-службу Goldman Group.